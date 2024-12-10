محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام، واللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات والجهات التنفيذية، وذلك في إطار خطة المحافظة لتعزيز سبل التواصل المباشر مع المواطنين.

حضر اللقاء مواطنين من جميع الوحدات المحلية والقرى، تنوعت طلباتهم ما بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات لإقامة أكشاك، وطلبات لمساعدات عاجلة، وأخرى خاصة بذوي الإعاقة، كما طالب عدد من المواطنين بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الحصول على فيزا تكافل وكرامة، وطلبات خاصة بإنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وطلبات أخرى متنوعة.

وتمت الاستجابة للعديد من المطالب التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات الأخرى إلى جهات الاختصاص للدراسة والعرض على المحافظ في أسرع وقت ممكن .

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة للالتقاء المباشر مع المواطنين، وتحقيق مطالبهم وفق إجراءات تنفيذية عاجلة، وتأكيدا لسياسة الدولة في العمل الميداني بجميع الملفات بالمحافظة .

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