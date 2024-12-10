فينيسيوس جونيور يقود هجوم ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي

أعلن المدير الفنى لفريق ريال مدريد ، تشكيل فريقه الذى يواجه به أتالانتا الإيطالى ، وذلك بعد قليل على ملعب "ملعب جويس"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من مسابقة دوري أبطال اوروبا



وجاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالى:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فالفيردي، إبراهيم دياز، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

ويقع فريق ريال مدريد المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق أتالانتا الايطالى المركزالـ 5 فى ترتيب القائمة برصيد 11 نقطة