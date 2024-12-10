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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فينيسيوس جونيور يقود هجوم ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور
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أعلن  المدير الفنى لفريق ريال مدريد ، تشكيل فريقه الذى يواجه به أتالانتا الإيطالى ،  وذلك بعد قليل على ملعب "ملعب جويس"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من مسابقة دوري أبطال اوروبا 
 

وجاء تشكيل فريق ريال مدريد   كالتالى:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، أوريلين تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فالفيردي، إبراهيم دياز، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.
ويقع فريق ريال مدريد  المركز الـ 24 برصيد 6 نقاط، بينما يحتل فريق أتالانتا الايطالى المركزالـ 5 فى ترتيب القائمة  برصيد 11 نقطة 

فينيسيوس جونيور ريال مدريد أتالانتا كيليان مبابي بيلينجهام إبراهيم دياز