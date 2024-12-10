نصيحة عميد معهد فنون مسرحية للشباب: لا تتنازلوا عن أحلامكم والباب مفتوح أمام كل مجتهد

قال الدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية السابق بأكاديمية الفنون، إن المسرح هو حياتى، ومنذ أن أصبح دورى الأساسى هو تعليم الطلاب فن المسرح على حقيقته، أدركت أن المسرح هو الأمل الذى يبقى فى حياتنا الثقافية والإبداعية، حاولت دائما نقل قناعاتى لهم، والسعى لتوفير أفضل الفرص لتوفيقهم فى هذا المجال.

وأضاف الكاشف في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن الشباب هم الأمل فى الإصلاح، وكانت حركات الإصلاح دائما على أيديهم، جيل الكبار الذين خلدت أعمالهم كانوا فى يوم من الأيام شبابا، ففى الدورة التاسعة لمهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، برئاسة المخرج الشاب مازن الغرباوى، نجد أن فترة شباب الدكتور جلال الشرقاوى كانت محورية فى إنجازه الكبير، عندما حصل على فرصة إخراج عمل احترافى لأول مرة، لم يعجبه النص، فاعترض على تقديمه رغم ضغوطات وقتها، وبعد أسبوعين، استدعاه المخرج سيد بدير لتقديم نص آخر «الأحياء المجاورة» للكاتب أنيس منصور، وهو نص غريب على المسرح المصرى، وبعد أن فكر فى فاتن حمامة، اختار الفنانة سناء جميل والفنان حمدي غيث، ليكتبوا معه شهادة ميلاده الإخراجية فى المسرح.

وعن نصيحته لشباب المخرجين، قال الكاشف: لا تتنازلوا عن أحلامكم، بشرط أن تكون هذه الأحلام متوافقة مع قدراتكم، أطلقوا العنان لخيالاتكم، ووجهوا طموحاتكم نحو تحقيق آفاق بعيدة فى عالم الإبداع، فالباب مفتوح دائما أمام كل مجتهد.