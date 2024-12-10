جلوب سوكر 2024.. الأهلي يفوز بجائزتي الأفضل في العالم والشرق الأوسط

حسم النادي الأهلى التصويت على الجائزتين المقدمتين من جلوب سوكر العالمية لأفضل نادٍ فى العالم والأفضل في الشرق الأوسط خلال العام الجارى 2024، وذلك عبر الموقع الرسمى للجائزة.

اكتسح الأهلي التصويت على أفضل نادي في العالم بنسبة 32.9% متفوقا على بطل ريال مدريد بطل أوروبا الذي حصل على نسبة 27.4%، وفي المركز الثالث جاء نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بنسبة 10.6%، وجاءت أندية باير ليفركوزن وأولمبياكوس وبوتافوجو ضمن المراكز التالية بنسب متفاوتة.

حصل الأهلى على المركز الأول في ترتيب أفضل نادى فى الشرق الأوسط، بعدما حصل على أصوات الجماهير المشاركة فى التصويت بنسبة 29.6% وتفوق بطل أفريقيا على النصر السعودي الذي حصل على تصويت 20.9% والعين الإماراتي على نسبة 22.8% والهلال السعودي الذي حصل على المركز الثاني برصيد 26.6% من تصويت الجماهير.

موعد حفل جلوب سوكر 2024

أعلنت اللجنة المنظمة لحفل جوائز جلوب 2024 إن موعد الحفل في النسخة الـ 15 سيكون يوم 27 ديسمبر 2024، ومن المقرر أن يقام الحفل في دبي على هامش مؤتمر دبي الرياضي.

ويعد الحفل فرصة لتكريم اللاعبين والأندية الذين حققوا إنجازات استثنائية خلال العام، ويتنافس على الجوائز الآتية: (أفضل لاعب في العالم، أفضل ناد، أفضل مدير فني، أفضل لاعب وسط، أفضل مهاجم وأفضل لاعب في الشرق الأوسط).

القنوات الناقلة لحفل جلوب سوكر 2024

حفل جائزة جلوب سوكر 2024، يمكن للمشاهدين والجمهور متابعته عبر القنوات التي ستبث حفل جلوب سوكر 2024، ستكون قنوات SSC Sports وقنوات دبي الرياضية، مما يتيح لعشاق كرة القدم مشاهدة الفعاليات بجودة عالية وبدون انقطاع.

