كوجك أمام الغرفة الألمانية: إجراءات جديدة للمساندة التصديرية قريبًا

أكد احمد كوجك وزير المالية أن المرحلة المقبلة سوف تشهد العديد من التطورات المتعلقة بالمنظومة الضريبية على كافة المستويات

و قال كوجك أمام أعضاء الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة اليوم الثلاثاء انه سيتم الإعلان عن منظومة سياسات داعمة و مسانده للمصدرين ترتكز على سرعة سداد فاتورة الدعم التصديرى و تسهيل الإجراءات إلى أقصى درجة ممكنة

و أوضح أن ذلك سيتم بعد سداد كافة المستحقات المتأخرة للمصدرين و العمل لمرحلة جديدة بعد تصفية هذه المتأخرات

وأشار كوجك إلى أن المشروعات الصغيرة سيتم الانتهاء من القانون الخاص بها. في مجلس النواب خلال الفترة المقبلة بحيث تتضمن مواده إعفاءات ضريبية و تبسيط الإجراءات حتى يتفرغ صاحب العمل الى تطوير البيزنس الخاص به فقط دون امساك العديد من الدفاتر موضحا إلى أن حد الاعفاء سيصل إلى 15 مليون جنيه

و قال أن الوزارة تدرس كافة الوسائل والأدوات التي من شأنها تلبية متطلبات مجتمع البيزنس بما لا يخل بإيرادات الموازنة العامة للدولة.

وأكد كوجك أن الوزارة مستعدة لمناقشة أي مقترحات من شأنها توسيع قاعدة البيزنس وإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية ودفع عجلة التنمية والاقتصاد للأمام.

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