ads
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات الزمالك تحطم الاتحاد السكندري بتسعة أهداف

سيدات الزمالك
سيدات الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك "سيدات" على الاتحاد السكندري بتسعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لبطولة الدوري الممتاز. 

سجل أهداف الزمالك كل من: "أليس أوياه أوجيبي "ثلاثة أهداف"، وياتوندي أتنوكي فاچوبي، وميرال خضر، وسمر محمد، وفدوي عصام، وشيماء علي، ولوجين ياسر". 

سيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص نتج عنها تسجيل 9 أهداف، كما أهدر الأبيض أكثر من فرصة محققة أمام مرمى الاتحاد السكندري كانت كفيلة بزيادة النتيجة.

يقود فريق الزمالك كل من: "عادل حسين مديراً فنياً، محمود خميس مدرباً عاماً، حسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً".

كرة القدم بنادي الزمالك سيدات الاتحاد السكندري تسعة أهداف بطولة الدوري الممتاز 9 أهداف عادل حسين