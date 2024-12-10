في اليوم الثالث لحادث ميكروباص ديروط.. محافظ أسيوط يصدر قرارًا بإزالة الموقف القديم

في اليوم الثالث من حادث انقلاب ميكروباص بموقف ديروط، يحمل 14 راكبا بترعة بحر يوسف، التقى اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، بأهالي المفقودين مقدما واجب العزاء، فور وصوله من مؤتمر للتنمية المحلية بالقاهرة، وأصدر قرارا بإزالة موقف السيارات الذي سقطت بالقرب منه سيارة الميكروباص، معلنا تشكيل لجنة لفحص وإزالة أي موقف سيارات يطل على المياه مباشرة، حتى لا تتكرر مأساة حادث ديروط مرة ثانية.

حادث غرق ميكروباص ديروط

استمرار البحث عن المفقودين في حادث ميكروباص ديروط

فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن أهالي المفقودين في الحادث، وسط اصطفاف للأهالي على ضفاف الترعة، مترقبين أن تطفو إحدى الجثث المفقودة.

وكانت أمرت نيابة ديروط برئاسة المستشار محمد محروس مدير نيابة ديروط، بحبس سائق ميكروباص ديروط الذي سقط في ترعة بحر يوسف، امتداد الترعة الإبراهيمية مساء أمس الأحد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرضه على المستشفى النفسية والعصبية والإدمان، وإجراء تحليل المخدرات له.

وكان شهدت محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا، وهو سقوط سيارة ميكروباص تحمل ركابا من موقف السيارات بديروط، والذي يطل علي الترعة مباشرة دون وجود أي حواجز .

وأفادت التحريات الأولية ، أن السائق ترك السيارة لتكتمل العدد بالركاب دون اتخاذ إجراءات السلامة لغيارات الوقوف الآمن، مما أدى إلى تحرك السيارة للخلف لتسقط بالترعة وفر هاربا لمدة ساعات، وعقب ذلك تم ضبطه واحتجازه بالنيابة.

وأضاف شهود عيان للحادث، أن من بين المفقودين ، دعاء شحاتة عبدالحميد، 24 عامًا، من بني يحيى، معيدة بكلية التربية في أسيوط، وشريهان عثمان صديقي عبدالله، 35 عامًا، من ديروط الشريف، أنقذت طفلتَيها قبل أن تختفي في المياه.