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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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448 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأيرلندا خـلال الـ10 أشهر الأولى من 2024

التبادل التجارى بين
التبادل التجارى بين مصر وأيرلندا
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 أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً يرصد العلاقات المصرية الأيرلندية، حيث  بلغت  حجم الصادرات المصرية إلى أيرلندا  121 مليون دولار  خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 82 مليون  دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من ايرلندا   327 مليون  دولار  خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 346 مليون  دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  .

كما بلغ  قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا   448 مليون  دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 428  مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023  .

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى ايرلندا خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
1. اسمدة   بقيمة 35 مليون دولار.
2.  آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها  بقيمة  32 مليون دولار.
3. حديد وصلب   بقيمة  8 مليون دولار.
4. ورق ومصنوعات من عجائن الورق   بقيمة 8  مليون دولار.
5. خضر وفواكه بقيمة 11 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التى  استوردتها مصر من ايرلندا خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024
1.  منتجات الصيدلة   بقيمة 116 مليون   دولار.
2.  محضرات غذائية متنوعة   بقيمة 102 مليون   دولار.
3. أ جهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 27 مليون  دولار. 
4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها  بقيمة  21 مليون دولار.
5. البان ومنتجاتها بقيمة 18 مليون دولار

وسجلت قيمة الاستثمارات الايرلندية في مصر 130 مليون دولار خلال  العام المالي  2022/ 2023 مقابل 199  مليون  دولار خلال العام المالى  2021/2022 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بايرلندا 112 مليون  دولار خلال العام المالي          2022 /2023 مقابل  133 مليون  دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الايرلنديين         العاملين في مصر 1.6 مليون  دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 2.2  مليون  دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ايرلندا   5.2 مليون نسمة لنفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ايرلندا طبقــاً لتقديرات البعثة 6000 مصري حتى نهاية عام  2023 .

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