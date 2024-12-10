448 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وأيرلندا خـلال الـ10 أشهر الأولى من 2024

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بياناً يرصد العلاقات المصرية الأيرلندية، حيث بلغت حجم الصادرات المصرية إلى أيرلندا 121 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 82 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من ايرلندا 327 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 346 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

كما بلغ قيمة التبادل التجارى بين مصر وايرلندا 448 مليون دولار خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 428 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى ايرلندا خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

1. اسمدة بقيمة 35 مليون دولار.

2. آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 32 مليون دولار.

3. حديد وصلب بقيمة 8 مليون دولار.

4. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 8 مليون دولار.

5. خضر وفواكه بقيمة 11 مليون دولار.

أهم المجموعات السلعية التى استوردتها مصر من ايرلندا خلال ال10 أشهر الأولى من عام 2024

1. منتجات الصيدلة بقيمة 116 مليون دولار.

2. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 102 مليون دولار.

3. أ جهزة للبصريات والسينما وأجزاؤها بقيمة 27 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 21 مليون دولار.

5. البان ومنتجاتها بقيمة 18 مليون دولار

وسجلت قيمة الاستثمارات الايرلندية في مصر 130 مليون دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مقابل 199 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بايرلندا 112 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 133 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الايرلنديين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 2.2 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 107 مليون نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ايرلندا 5.2 مليون نسمة لنفس الفترة .

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة ايرلندا طبقــاً لتقديرات البعثة 6000 مصري حتى نهاية عام 2023 .