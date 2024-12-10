"المسلخ البشري".. أبرز المعلومات عن سجن صيدنايا الأحمر في سوريا

سجن صيدنايا.. طالب عدد من النشطاء والمراقبين، بضرورة تبادل المعلومات عن السجون السرية في سوريا، خاصة بعدما جرى تداول الكثير من الصور والفيديوهات عن خروج معتقلين من سجن "صيدنايا"، أحد أكبر السجون العسكرية في سوريا.

يعرف هذا السجن باسم السجن الأحمر؛ حيث انطلقت فرق إنقاذ للبحث عن مفقودين ومختطفين ومعتقلين في سجون نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الذي أُعلن سقوط نظامه في عموم البلاد، وسط تحذيرات كثيرة ومخاوف من انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والاقتتال بين الفصائل المسلحة التي سيطرت على الحكم.

سجن صيدنايا

أبرز المعلومات عن سجن صيدنايا

في السطور التالية أبرز المعلومات عن سجن صيدنايا السوري، الذي دارت حوله الكثير من القصص المروعة عن سجن وتعذيب خصوم النظام السوري السابق.

أطلق عليه لقب "السجن الأحمر" أو "المسلخ البشري" نظرا لما كان يجري فيه من تعذيب لخصوم النظام، وأيضا تنفيذ عمليات إعدام قيل أنها يومية وروتينية.

المرصد السوري يوثق العثور على 15 جثة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان عثور فرق الإنقاذ على نحو 15 جثة لمواطنين لقوا مصرعهم تحت وطأة التعذيب.

عدد الذين لقوا مصرعهم في سجون النظام منذ مطلع العام الجاري وصل نحو 70 مواطنا، وبلغ عدد الذين لقوا مصرعهم في سجون النظام 5100 بحسب بيانات المرصد السوري.

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وصل عدد الذين خرجوا من سجون النظام، ومن بينها السجن الأصعب صيدنايا نحو 20 ألف مواطنا سوريا، نعموا بالخروج والحرية.

تداول فيديوهات عن سجن صيدنايا

تداول البعض فيديوهات لأفراد يطالبون بمشاركة المنظمات المتخصصة للوصول إلى الغرف السرية في سجن صيدنايا لتحرير آلاف المعتقلين، بينما يشكك الكثير في مثل هذه المعلومات ويعدونها من المبالغات.

الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" أعلن انتهاء البحث عن مساجين محتملين في غرف سرية في سجن صيدنايا، بعد مشاركة 5 فرق إنقاذ.

الخوذ البيضاء أعلنت عدم العثور على أي زنازين أو سراديب سرّية لم تفتح بعد.

تصريحات معتقلين سوريين بعد رحيل الأسد

وتداول البعض تصريحات لمعتقلين سابقين تؤكد أن غرف سجن صيدنايا تغني عن وجود أقبية وغرف سرية لأنها تتمتع بنفس التأثير المخيف.

تداولت بعض صفحات الفيس بوك صورا وفيديوهات، على نطاق واسع، لمساجين في أقبية تحت الأرض في سجن صيدنايا، وتبين بعد ذلك أنها مزيفة ومصنوعة من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.