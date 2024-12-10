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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سلة الزمالك تتأهل للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط

سلة الزمالك
سلة الزمالك
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تأهل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، للدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط، بعد فوزه على المصرية للاتصالات بنتيجة 79 - 48، بالمباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي،  ضمن لقاءات الإياب لدور الـ8.

وجاءت نتائج الفترات كالتالي:-

25 - 13
46 - 18
63 - 26
79 - 48

ومن المقرر، أن يلتقي "سلة الزمالك" مع نظيره الأهلي، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري المرتبط يومي 14 و16 ديسمبر الجاري.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "وائل بدر مديراً فنياً، ومحمد السحرتي مدرباً عاماً، كريم حاتم مدرباً، إسلام جمعة طبيباً، ومحمد سعيد مخططاً للأحمال، ومصطفى محسن مديراً إدارياً".

كرة السلة نادي الزمالك دوري المرتبط المصرية للاتصالات صالة المركز الأوليمبي