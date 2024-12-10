شركة طاقة ألمانية: أوروبا بحاجة ماسة لضمان إمدادات الغاز الطبيعي المسال

توقع رئيس شركة الطاقة الألمانية (SEFE) إجبرت ليج، أن يحافظ الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال على النمو خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، موضحا أن قدرة أوروبا على التنافس على إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية ستكون أمرًا أساسيًا في التغلب على أزمة الطاقة المستمرة.

وقال ليج- بحسب منصة بلاتس في حديثه في القمة العالمية للغاز الطبيعي المسال في برلين - إن أوروبا لم تخرج بعد من أزمة الطاقة التي بدأت مع الأزمة الروسية الأوكرانية في عام 2022، موضحا أن تحول القارة نحو الغاز الطبيعي المسال ساعد في تخفيف مخاطر الأسعار وتنويع المصادر، وإعادة توازن الأسواق.

ولفت إلى أن أوروبا تفقد قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وهذا أمر يجب أن نقلق بشأنه بشدة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن أوروبا كانت مركز الطلب، إلا أنها "لم تكن مركز الطلب الوحيد"، مما يشير إلى أن الشهية الآسيوية للغاز الطبيعي المسال لم تظهر أي علامات على التباطؤ، ويتعين على أوروبا الاستمرار في ضمان أمن الإمدادات الخاصة بها.