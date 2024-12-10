بفائدة تصل لـ 30%.. أبرز 5 بنوك تقدم أعلى عائد على شهادات الادخار

تواصل البنوك المصرية تقديم منتجات ادخار مبتكرة بأسعار فائدة قياسية لجذب السيولة في السوق، وسط تنافس قوي بين البنوك الحكومية والخاصة.

ومن أبرز هذه المنتجات شهادات الادخار وحسابات التوفير التي تتراوح عوائدها بين 21% و30% حسب آجالها ودورية صرف العائد، على الرغم من قيام عدد من البنوك الكبرى بخفض الفائدة على منتجاتها الادخارية الشهر الماضي.

وتعرض “البوابة نيوز” في هذا التقرير أعلي 5 بنوك تقدم عائد على شهادات الادخار.

البنوك الأعلى في العائد على شهادات الادخار

1. البنك الأهلي المصري:

الشهادة البلاتينية متناقصة: أجل 3 سنوات بعائد متناقص (30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة)، ويتم صرف العائد سنويًا.

أجل 3 سنوات بعائد متناقص (30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة)، ويتم صرف العائد سنويًا. الشهادة البلاتينية السنوية: أجل سنة واحدة بعائد 27% عند الاستحقاق أو 23.5% شهريًا، وهي الأكثر جذبًا للعملاء.

أجل سنة واحدة بعائد 27% عند الاستحقاق أو 23.5% شهريًا، وهي الأكثر جذبًا للعملاء. الشهادة البلاتينية الثلاثية: أجل 3 سنوات بعائد ثابت 21.5% سنويًا يُصرف شهريًا.

2. بنك مصر:

شهادة ابن مصر: أجل 3 سنوات بعائد متناقص (30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة) مع خيارات لصرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا.

أجل 3 سنوات بعائد متناقص (30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة) مع خيارات لصرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا. شهادة طلعت حرب: أجل سنة واحدة بعائد 27% سنويًا أو 23.5% شهريًا.

أجل سنة واحدة بعائد 27% سنويًا أو 23.5% شهريًا. شهادة القمة: أجل 3 سنوات بعائد ثابت 21.5% سنويًا يُصرف شهريًا.

3. بنك Saib:

شهادة إكسلانس: أجل 3 سنوات بعائد 22.5% سنويًا يُصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه.

أجل 3 سنوات بعائد 22.5% سنويًا يُصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء مليون جنيه. شهادة إكسلانس بلس: عائد 23% سنويًا، بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه.

عائد 23% سنويًا، بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه. شهادة برايم: أجل 3 سنوات بعائد 22% سنويًا، بحد أدنى للشراء 1000 جنيه.

4. بنك QNB:

شهادة فرست بلس: أجل 3 سنوات بعائد 22% سنويًا يُصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه.

أجل 3 سنوات بعائد 22% سنويًا يُصرف شهريًا، بحد أدنى للشراء 5 ملايين جنيه. الشهادة الثلاثية: عوائد تتراوح بين 20% و20.15% حسب دورية الصرف، بحد أدنى للشراء 100 ألف جنيه.

5. البنك الأهلي الكويتي: