شبورة مائية كثيفة وانعدام الرؤية على الطرق الزراعية وتحذيرات من محافظة الإسكندرية

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل في بيان لها عن تكون شبورة مائية قد تصل إلي حد الصباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والتي قد تسبب انعدام الرؤية أثناء السير على هذه الطرق.

وأكدت على ما جاء من تنويه للهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك غدا الأربعاء في الفترة من 3 إلى 8 صباحًا.

وتهيب محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.