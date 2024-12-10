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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزيرا دفاع اليابان والولايات المتحدة يؤكدان تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية

وزير الدفاع الياباني
وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني
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أكد وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، ونظيره الأمريكي لويد أوستن، اليوم /الثلاثاء/، إلتزامهما بتعزيز التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية، التي واجهت نشوب اضطرابات سياسية الأسبوع الماضي.

كما اتفق ناكاتاني وأوستن - حسبما ذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية - على مواصلة تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، على الرغم من فوز الرئيس الأمريكي المُنتخب دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية، والمعروف بنهجه "أمريكا أولا" في مجالي الاقتصاد والأمن.

وشدد أوستن على أهمية التعاون الثلاثي، أثناء لقائه ناكاتاني في العاصمة اليابانية طوكيو، عقب أيام من إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، مما تسبب في نشوب حالة اضطرابات سياسية في البلاد.

ووفقا للحكومة اليابانية، فإن وزيري الدفاع أكدا عزمهما إعطاء الأولوية لسلامة طائرات /أوسبري/ أمريكية الصُنع بعد التعليق المؤقت الأخير للعمليات بسبب مخاوف أمنية.

لويد أوستن كوريا الجنوبية الولايات المتحدة