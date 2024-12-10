الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة تطلق مؤتمرًا دوليًا حول العدالة البيئية لفلسطين

أطلق مركز التعليم البيئي الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN) في فلسطين، المؤتمر الدولي (العدالة البيئية لفلسطين) في أريحا برعاية المطران الدكتور سني إبراهيم عازر، رئيس الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة.

شارك في المؤتمر ممثلو مؤسسات رسمية وأهلية ودولية، بينهم محافظ أريحا والأغوار، الدكتور حسين حمايل، وممثل رئيسة سلطة جودة البيئة، نسرين التميمي، المستشار القانوني مراد المدني، والمدير التنفيذي لـ"التعليم البيئي"، سيمون عوض، ونشطاء بيئيون عبر منصة ZOOM من عدة دول.

وقال المطران عازر، إن المؤتمر غير العادي يحمل هم الإنسانية في وقت عصيب، ويسعى إلى المساهمة في رعاية الخلق، ويطمح في أن ينعم شعبنا في هذه البلاد المقدسة بالسلام والحياة وأن تصمت أصوات المدافع، ويُنادي بالعدالة البيئية، و نلتقي اليوم في زمن المجيء زمن ميلاد يسوع المسيح رسول المحبة والسلام، ونأمل أن يكون بداية لنهاية الحرب في بلادنا المقدسة وانتهاء معاناة الناس.

وأضاف “عازر” خلال الكلمة التي القاها بالمؤتمر، أن الكنيسة تفخر بوجود مركز التعليم البيئي التابع لهافي أروقتها وعمره اليوم 38 عامًا، وهو مركز سبق قيام مؤسسات السلطة الوطنية، ومن أوائل مؤسسات البيئة العربية، وسعى لتعليم أطفالنا أن بيئتنا تستحق منا العمل والتوقف عن حرقها وتخريبها وتدميرها.

واستطرد : نجتمع هنا على أمل بأن يعود إلى غزة السلام وأن يشعر أهلها بالأمن، وأن تعود أرضها التي حرقتها القنابل لتزهر بالأمل، وأن تنهض من تحت ركامها، وأن يساعدها العالم على تضميد جراحها، ومحاصرة جوعها وأوبئتها. ولا ننسى الضفة الغربية وخاصة القدس.

وأطلق عازر مبادرة لحملة غرس أشجار بعدد وأسماء أطفال غزة الذين فقدناهم في هذه الحرب في حقولنا وشوارعنا وحدائقنا ومدارسنا، على أمل أن تنمو وتظل تذكرنا بواجبنا وهو أن نرعى الخليقة وأن نغرس الأمل في زمن الموت.

فيما أشار محافظ أريحا والأغوار، الدكتور حسين حمايل، إلى الظلم والقهر الحاصل في غزة، والذي يتزامن مع صمت دولي مٌطبق، وبالرغم من ذلك يصر الفلسطينيون على الحياة والعمل.

وبين أن دور الكنيسة مهم في رسالة السلامة والتسامح والعمل، وهو ما يتجسد في أريحا بأديرتها ومساجدها وتاريخها.

ودعا حمايل المؤتمر إلى الخروج بخطة عملية تعقبها تشكيل لجنة لتنفيذ الممكن من التوصيات، وأعرب عن استعداد المحافظة لأن تكون جزءًا منها.

وأعلن تنبي مبادرة المطران عازر، وإطلاق حملة في أريحا والأغوار بالشراكة مع المركز ومؤسسات المدينة لغرس أشجار بأسماء شهداء غزة الأطفال، في رسالة حرية وحياة.

واختتم حمايل بالإشارة إلى جهود المحافظة في تعزيز الأمن والمحافظة عليه، وقطع الطريق على مظاهر الفلتان والفوضى.

بينما قال ممثل رئيسة سلطة جودة البيئة، المستشار القانوني مراد المدني إن آلة الحرب الإسرائيلية ألقت منذ بداية العدوان ما يقارب 100 ألف طن من القذائف والمتفجرات، استهدفت كامل مكونات الحياة، في جريمة إبادة جماعية أدت إلى قتل أكثر من 44 ألف وجرج نحو 106 آلاف، وفقدان 11 ألفا.

وأوضح أن تقارير البنك الدولي خلفت ما يزيد عن 42 مليون طنًا من ركام الأبنية والأنقاض والتي تختلط بالنفايات الخطرة، التي تجد طريقها إلى مياه البحر والمياه الجوفية، وتدمير أنظمة الصرف الصحي وإدارة النفايات.

واستعرض المدني تقرير التقييم الأولي للاعتداءات العدوانية على قطاع غزة، الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للبيئة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والمتمثل في التدمير الخطير والجسيم لكافة العناصر البيئية الطبيعية.

وتطرق إلى عدوان الاحتلال على الضفة الغربية والقدس، عبر تجريف الأراضي وقطع الأشجار، والاستيلاء على المحميات الطبيعية، وينابيع المياه، ونقل آلاف الأطنان من النفايات الخطرة، وغيرها.

وأكد المدني أن الحرب العدوانية على قطاع غزة والضفة الغربية يعتبر أفصح مثالًا لجريمة الإبادة البيئية بكل أركانها وعناصرها، بما تتضمنه من اعتداء جسيم وخطير وواسع النطاق والأمد على البيئية الطبيعية.

وعدد جهود سلطة جودة البيئة بالرغم من العدوان، إضافة إلى إعدادها تقريرًا أوليًا حول آثار الحرب على البيئة، وتعاونها مع البنك الدولي في إعداد إستراتيجية التعافي لفلسطين،

وأثنى المدني على مبادرة المطران عازر في غرس أشجار بعدد اطفال غزة، الذين قضوا في العدوان المتواصل منذ أكثر من 13 شهرًا.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لـ"التعليم البيئي" ورئيس اللجنة الوطنية لـ (IUCN)، سيمون عوض أنه استثنائي لأنه ينعقد في وقت وفي مكان وتحت عنوان مختلف، في ظل محنة كبيرة تفرض أسلوب عمل ونهج مختلفين.

وذكر أن المركز كان في صيف العام الماضي يعد لعقد المؤتمر الفلسطيني الرابع عشر للتوعية والتعليم البيئي: البيئة في المؤسسات الدينية والتربوية والذكاء الاصطناعي والسياسات الخضراء، لكن الأحداث العصيبة التي عصفت بالمنطقة جعلتنا نعلق كل شيء.

وشدّد على أن المؤتمر يناقش في فضاء فلسطيني وعربي ودولي البيئة في زمن الحرب من منظور ديني وبيئي وإعلامي وحقوقي، وهاجسه توقف الحرب وأن يصل إلى محاولة جادة لرسم خارطة عمل تستشرف المستقبل وتساهم في غرس الأمل، وتجنيد الخبرات الوطنية والعربية والدولية التي مرت في ظروف عصيبة، وتوفر التمويل المرجو نحو مسح وطني شامل لآثار العدوان، وتركز على إعادة البناء والترميم والتعمير ومسح للأضرار البيئية.

وأوضح عوض أن المركز واللجنة الوطنية لفلسطين في الاتحاد الدولي لصون الطبيعة يعكفان على تقديم رؤية استراتيجية لمؤتمر الاتحاد القادم خاصة بترميم الأوضاع البيئية في فلسطين.

وشهد اليوم الأول للمؤتمر الذي سيتواصل غدًا الأربعاء ، 4 جلسات، ناقشت الأولى دور الأديان في وقف الإبادة البيئية، وتحدث فيها القس د. منذر إسحق، من الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، وعميد كلية الشريعة في جامعة النجاح أ.د. جمال زيد الكيلاني.

وأكد إسحق ضرورة وضع خطة وطنية للخروج من الكارثة، إذ لا حياة في غزة إلا بخطة للتعافي البيئي.

بينما شدّد الكيلاني على دور الدين في حماية البيئة، وعدّد أسباب تدميرها كالجشع والطغيان والتحريف الديني.

فيما عرض في الجلسة الثانية تقييم أولي لآثار الحرب على غزة والضفة الغربية، قدمه مدير الرقابة والتفتيش في سلطة جودة البيئة، بهجت جبارين.

وتتبع مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، د. ضياء حجيجة الأوبئة المتفشية في قطاع غزة: الآثار الكارثية وسبل المواجهة.

وقدمت مديرة المعهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة، د. رند سلمان، التداخل والتقاطعات بين البيئة والصحة في زمن الحرب: غزة نموذجًا.

ولخصت مسؤول الضغط والمناصرة في شبكة المنظمات الأهلية البيئية/ أصدقاء الأرض- فلسطين نتائج الإبادة البيئية عبر المسح الميداني في غزة المشترك مع جامعة Newcastle البريطانية.

وشرحت منسقة الشبكة في فلسطين، عبير البطمة ملامح الدليل القانوني للانتهاكات والجرائم البيئية في فلسطين.

وتضمنت الجلسة الثالثة ورقة حول تجسير الثغرات في حفظ التنوع الحيوي في فلسطين: تقييم المناطق المحمية والنهوض بها من أجل تمثيل أفضل، قدمها مدير عام مركز أبحاث التنوع الحيوي والبيئة (بيرك)، د. محمد سليم اشتية.

وقدمت مسؤولة قسم الحق في الأرض والسكن والبيئة في مركز أبحاث الأراضي، هبة الوحوش عرضًا حول الاستعمار الرعوي في الضفة الغربية وتداعياته البيئية.

وأجمل مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي، م. فؤاد ابو سيف تأثيرات الحروب على الزراعة: غزة نموذجًا.

فيما ركزت مديرة "أوراق ميديا" وخبيرة إعلام البيئة والمناخ، د. زينة حمدان، على الإعلام البيئي في زمن الحروب والصراعات: الأولويات والتحديات.

ويشهد غدًا عرض تقارير وتقديرات دولية ووطنية وعربية، تشمل التداعيات البيئية للحروب: التحديات والأولويات، سيقدمها د. نضال العوران، مدير برنامج البيئة وتحسين سبل العيش في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

إضافة إلى عرض حول الإبادة البيئية وأثرها على التنوع الحيوي: آليات التعويض وسبل الترميم، للمكتب الإقليمي لـ (IUCN ) في عمّان، قدمه عاطف الربيع.

بينما سيلخص طارق قنعير من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة بالأردن، حماية الطبيعة وعناصرها في زمن الحرب

وسيقدم مدير عام الحكم المحلي اريحا والأغوار، سليمان أبو مفرح، رؤية أولية لتأثيرات العدوان على قطاع الحكم المحلي والتصورات المستقبلية للتعامل مع تحدي الركام بفعل الدمار الكبير للمباني والبنية التحتية.

وسيعالج د. علي الحموري، جمعية محاضري القانون الدولي البيئي للشرق الاوسط وشمال إفريقيا قضايا البيئة خلال الحرب في القانون الدولي.

كما سيسبر عميد كلية الحقوق في جامعة القدس، عيسى مناصرة، غور العيادة القانونية للبيئة والمناخ.

وسيركز رئيس معهد السياسات العامة، د. محمد عودة، عبر رقة مفاهيمية آثار العدوان الإسرائيلي على الواقع البيئي في قطاع غزة، فيما ستعالج د. رزان زعيتر، رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة بالأردن، أهمية الحفاظ على التراث الطبيعي البيئي في زمن الحرب: دروس وخلاصات ورؤى.

وستنتهي أعمال المؤتمر بنقاش ملامح خارطة طريق للعمل البيئي في زمن الحروب، سيقودها مركز التعليم البيئي.

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