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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

جمال سليمان: سأترشح لرئاسة سوريا في هذه الحالة

جمال سليمان
جمال سليمان
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كشف الفنان السوري جمال سليمان، عن احتمال ترشحه لانتخابات رئاسة دولة سوريا، بعد انتهاء حكم الرئيس السوري بشار الأسد، ومغادرته للبلاد خلال الأيام القليلة الماضية.

جمال سليمان

جمال سليمان يعلن نيته في الترشح لرئاسة سوريا

وأكد سليمان في تصريحات لقناة العربية أنه أعلن من قبل عن نيته الترشح، ولكن لأسباب وظروف محددة، أولها رغبة الشعب السوري في ذلك.

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وتابع حديثه أنه لو لم يجد مرشحا رئاسيا مناسبا هو نفسه ينتخبه، سيفكر في خوض الانتخابات الرئاسية السورية المقبلة، خاصةً وأن هناك اعتقادا شائعا أن بعد زوال النظام سيكون هناك تيار إرهابي يحكم، وأردت أن أوجه رساله أنه هناك مواطن عادي يترشح.

واختتم سليمان حديثه، أنه أراد الترشح لأن النظام السوري السابق، كان طوال الوقت يصور الأمر أنه ليس من حق أحد التفكير في أي منصب إلا إذا أراد النظام ذلك، وهو ضد أي شكل ديمقراطي.

يشار إلى أن الفنان جمال سليمان، اعتاد أن يعلن مواقفه السياسية على مدار السنوات الماضية، وكان داعما للشعب السوري وما يمر به خلال السنوات الأخيرة.

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