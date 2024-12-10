التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنتر ميلان وبايرليفركوزن

انتهى الشوط الأول بين باير ليفركوزن وإنتر ميلان بالتعادل السلبي في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

جاء تشكيل باير ليفركوزن

حراسة المرمى: كوفار.

خط الدفاع: تابسوبا- تاه- هينكابي.

خط الوسط : موكيلي- تشاكا- بالاسيوس- جريمالدو.

خط الهجوم: فريمبورنج- تيلا- فيرتز.

وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان كالتالى:

الحارس الأساسي: يان سومر.

الدفاع: بيسيك- دي فري- باستوني.

الوسط: دارميان- فراتيسي- تشالهان أوجلو- زيلينسكي- أوجوستو.

الهجوم: ماركوس تورام- مهدي طارمي.

ويقع فريق إنتر ميلان فى المركز الثاني فى ترتيب القائمة برصيد 13 نقطه، بينما فريق باير ليفركوزن المركز الـ 6 برصيد 10 نقاط.