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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنتر ميلان وبايرليفركوزن

جانب من الشوط الاول
جانب من الشوط الاول
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انتهى الشوط الأول بين باير ليفركوزن وإنتر ميلان  بالتعادل السلبي  في المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من  مسابقة دوري أبطال أوروبا. 

جاء تشكيل باير ليفركوزن 

حراسة المرمى: كوفار.

خط الدفاع: تابسوبا- تاه- هينكابي.

خط الوسط : موكيلي- تشاكا- بالاسيوس- جريمالدو.

خط الهجوم: فريمبورنج- تيلا- فيرتز.

وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان  كالتالى:
الحارس الأساسي: يان سومر.

الدفاع: بيسيك- دي فري- باستوني.

الوسط: دارميان- فراتيسي- تشالهان أوجلو- زيلينسكي- أوجوستو.

الهجوم: ماركوس تورام- مهدي طارمي.

ويقع فريق إنتر ميلان فى المركز الثاني  فى ترتيب القائمة برصيد 13 نقطه، بينما فريق باير ليفركوزن المركز الـ  6 برصيد 10 نقاط.

انتر ميلان باير ليفركوزن باي ارينا دورى أبطال اوروبا التعادل السلبي