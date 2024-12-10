وزير التموين يشارك في احتفال سفارة تايلاند بالعيد الوطني ويؤكد عمق العلاقات الثنائية

شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، نيابةً عن رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال الذي نظمته سفارة مملكة تايلاند بالقاهرة بمناسبة العيد الوطني للمملكة.

وأعرب الوزير خلال كلمته عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث، الذي يجسد العلاقات التاريخية والودية الممتدة لأكثر من سبعين عامًا بين مصر ومملكة تايلاند.

وأكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما في قطاعات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.35 مليار دولار في عام 2023، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية المتنامية.

كما أثنى الوزير على الجهود التي تبذلها السفارة التايلاندية في القاهرة لتعزيز التعاون الثقافي والتجاري، من خلال تنظيم فعاليات تُسهم في تعميق التفاهم المشترك بين البلدين، وإبراز الإمكانات التي يتمتع بها الجانبان.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات العالمية، خاصة في المجالات الاقتصادية والبيئية، مشيرًا إلى أن مصر وتايلاند يمكنهما تقديم نموذج ناجح للتعاون البنّاء. وتمنى لمملكة تايلاند مزيدًا من التقدم والازدهار، مع استمرار تطور العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبي البلدين.