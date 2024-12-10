القبض على مسجل خطر أثناء ترويجه مخدر الشابو بالفيوم

تتوالى الضربات الأمنية ضد أباطرة الكيف،بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، حيث وجه مركز شرطه سنورس، بناءً على توجيهات اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، حملات مكبرة استهدفت تجار الصنف.

نجحت الجهود بإشراف الرائد عمر شوقي رئيس مباحث مركز شرطة سنورس، فى القاء القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو قبل ترويجها على عملائه، وتحرر المحضر اللازم .



تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من الرائد عمر شوقي رئيس مباحث المركز شرطة سنورس يفيد بضبط وحدة مباحث المركز شرطة سنورس برئاسة النقيب شريف أيمن معاون المباحث شخص يدعى"م .ج "، 31 سنة، عاطل، مسجل خطر يقيم بدائرة القسم، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الشابو ( 100) كيس، وميزان حساس ومبلغ مالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية للتنقل، وذلك قبل ترويجها على عملائه من مدمني المخدرات بدائرة المركز .



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، والدراجة النارية للتنقل.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.