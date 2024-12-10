تشكيل إنتر ميلان أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الذى يواجه به باير ليفركوزن الألماني ، وذلك بعد قليل على ملعب "باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان كالتالى:

الحارس الأساسي: يان سومر.

الدفاع: بيسيك- دي فري- باستوني.

الوسط: دارميان- فراتيسي- تشالهان أوجلو- زيلينسكي- أوجوستو.

الهجوم: ماركوس تورام- مهدي طارمي.



ويقع فريق إنتر ميلان المركز الثاني فى ترتيب القائمة برصيد 13 نقطه، بينما فريق باير ليفركوزن المركز الـ 6 برصيد 10 نقاط يحتل