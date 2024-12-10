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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل إنتر ميلان أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري الأبطال

سيموني إنزاجي
سيموني إنزاجي
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أعلن سيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق  إنتر ميلان الإيطالي، تشكيل فريقه الذى يواجه به باير ليفركوزن الألماني ، وذلك بعد قليل على ملعب "باي ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من مسابقة دوري أبطال أوروبا. 
 

وجاء تشكيل فريق إنتر ميلان  كالتالى:
الحارس الأساسي: يان سومر.

الدفاع: بيسيك- دي فري- باستوني.

الوسط: دارميان- فراتيسي- تشالهان أوجلو- زيلينسكي- أوجوستو.

الهجوم: ماركوس تورام- مهدي طارمي.


ويقع فريق إنتر ميلان  المركز الثاني  فى ترتيب القائمة  برصيد 13 نقطه، بينما فريق باير ليفركوزن المركز الـ  6 برصيد 10 نقاط يحتل 

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