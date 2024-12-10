تقرير اقتصادي: أزمة عمال السيارات في ألمانيا تمتد إلى إيطاليا

أكد تقرير اقتصادي أن الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات في إيطاليا ربما تكون أكثر خطورة من الأزمة في ألمانيا.

وأشارت منصة " دير ستاندرد" - في تقرير لها - أن غضب العمال موجه ضد مجموعة "ستيلانتيس" التي تمتلك العلامات التجارية فيات وألفا روميو ولانسيا ومازيراتي.

وأوضحت المنصة أنه في بداية شهر مارس الماضي تلقى ما يقرب من 3000 موظف في مصنع فيات ميرافيوري الأسطوري رسالة من إدارة ستيلانتيس تتضمن وعد العمال بأنه في سبتمبر الماضي كانت ستتاح لهم الفرصة بشراء سيارة مازيراتي جديدة بسعر مخفض ولكن الإدارة خلفت وعودها مما أدى إلى غضب واسع بين عمال السيارات في إيطاليا.

يذكر أن شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات تواجه أزمة أخرى بسبب شطب الوظائف وتسريح العمالة مما أدى إلى مفاوضات صعبة مع نقابة العمال وتنظيم عدد من الإضرابات.