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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تقرير اقتصادي: أزمة عمال السيارات في ألمانيا تمتد إلى إيطاليا

جانب من أزمة عمال
جانب من أزمة عمال السيارات في ألمانيا
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أكد تقرير اقتصادي أن الأزمة التي تعيشها صناعة السيارات في إيطاليا ربما تكون أكثر خطورة من الأزمة في ألمانيا.

وأشارت منصة " دير ستاندرد" - في تقرير لها - أن غضب العمال موجه ضد مجموعة "ستيلانتيس" التي تمتلك العلامات التجارية فيات وألفا روميو ولانسيا ومازيراتي.

وأوضحت المنصة أنه في بداية شهر مارس الماضي تلقى ما يقرب من 3000 موظف في مصنع فيات ميرافيوري الأسطوري رسالة من إدارة ستيلانتيس تتضمن وعد العمال بأنه في سبتمبر الماضي كانت ستتاح لهم الفرصة بشراء سيارة مازيراتي جديدة بسعر مخفض ولكن الإدارة خلفت وعودها مما أدى إلى غضب واسع بين عمال السيارات في إيطاليا.

يذكر أن شركة فولكس فاجن الألمانية العملاقة لصناعة السيارات تواجه أزمة أخرى بسبب شطب الوظائف وتسريح العمالة مما أدى إلى مفاوضات صعبة مع نقابة العمال وتنظيم عدد من الإضرابات.

ايطاليا ألمانيا فولكس فاجن السيارات