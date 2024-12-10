قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: أحمد محمد مصطفى، الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بمعاقبة متهمين سرقا مجمع إعلام بورسعيد بالسجن 7 سنوات.

السجن 7 سنوات لسارقي مجمع إعلام بورسعيد

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 يناير 2024 بدائرة المناخ بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها كل من "ع.ا.م" ويعمل بـ"سوبر ماركت"، و"ا.م.ا" ويعمل صاحب معدات أفراح، حيث شرعا في سرقة المهمات المستعملة في توصيل التيار الكهربائي كابلات وأسلاك كهربائية، والمملوكة لمجمع إعلام بورسعيد والمعده للنفع العام، إلا أنه قد خاب إثر جريمهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو ضبطهما متلبسين بالجريمة، وأتلفا المعدات قبل سرقتها، وأحرزا سلاحا ابيضا كتر دون مصوغ من الضروره الحرفية أو المهنية.

وثبت بتقرير الإدارة العامة للمشروعات والإدارة المركزية للإنتاج الإعلامي، إنه وفي إطار حصر التلفيات قد ثبت تلف الصاعد الرئيسي المغذي للوحة الرئيسية الكهربائية، وتلف لوحه الطوارئ بالكامل، وكابلات الصواعق المغذية للوحات الفرعية، والكابلات المغذية للوحدات الفرعية، وتلف وحدة التكييف المركزي، وسرقة العديد من المعدات التي تستخدم في توصيل الكهرباء، وإنه على إثر ذلك فقد توقفت شبكة الكهرباء في المبنى بالكامل عن العمل.

حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات للمتهمين، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهما المصاريف الجنائية.