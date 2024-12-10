“عبد الواحد” يشارك في اجتماع لجنة الهدف الرابع لتطوير التعليم والقضاء على الأمية

شارك الدكتور عيد عبد الواحد، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، في الاجتماع الرابع عشر للجنة التابعة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والذي عُقد بكلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، لتعزيز الجهود نحو القضاء على الأمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

أكد عبد الواحد أن رؤية الهيئة الجديدة تتماشى مع رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم، وتهدف إلى الانتقال من محو الأمية الأبجدية إلى تمكين الكبار بمهارات ريادة الأعمال، التعايش الرقمي، وجودة الحياة، مع التركيز على التوعية بقضايا مثل الزيادة السكانية، المواطنة، والحفاظ على البيئة.

وشدد الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي، على أهمية ربط التعليم بالتنمية والصناعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

الاجتماع شهد حضور ممثلين عن وزارات التعليم العالي، التخطيط، التضامن الاجتماعي، الأزهر الشريف، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب اللجنة الوطنية لليونسكو، بهدف تحقيق التكامل بين الجهات لتحقيق الهدف الرابع: “تعليم شامل وعادل للجميع”.