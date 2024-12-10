كانوا في زيارة لأقاربهم .. مصرع شقيقين في حادث عقار الوايلي المنهار

تنشر البوابة نيوز صور شقيقين من ضحايا عقار الوايلي المنهار، وهم وليد سليمان عصر، أحمد سليمان عصر، مقيمين بمركز السنطة، محافظة الغربية، وتبين أنهما كانا في زيارة لاقاربهما بعقار الوايلي المنهار بمنطقة العباسية، حيث لقيا مصرعهما إثر الحادث.

وليد وأحمد سليمان عصر

مصرع شقيقين في حادث عقار الوايلي المنهار

وتبين من التحقيقات والتحريات الأولية، أن مشكلة خاصة بالصرف الصحى وأدت إلى تخزين المياة بالبدروم الخاص بالعقار ، مما تسبب في تأكل في البنية التحتية للعقار، وحدوث تصدعات وانهيارهه بالكامل.

وتبين من المعاينة الأولية، أن العقار مكون من خمسة طوابق كل طابق يحوى شقتين بإجمالى ١٠ شقق سكنية، وانهار بالكامل، وأسفر عن مصرع 8 أشخاص.

وجاء في التحريات، أن الحى ارسل إنذارات متكرره للسكان بإجراء تنكيس للعقار، ولم يستجيبوا، وقبل الواقعة بساعات قليلة طُلب منهم إخلاء العقار بالكامل.



وقال أحد شهود العيان في واقعة انهيار عقار سكني بمنطقة الوايلي، أنه قبل أيام من انهيار العقار شعر السكان بصوت طقطقه وتصدعات كالزلزال، واشتغاثوا بالمسئولين في الحي، وحضرت لجنه لفحص العقار، وتبين وجود مياه مجارى متراكمة أسفل العقار، تسببت في التصدعات .

وأضاف الشاهد، أن اللجنة حذرت السكان، من انهياره، وطلبت منهم الإخلاء، واستجاب أحد السكان وجمع متعلقاته وترك الشقة، والبعض الآخر تأخر في الإخلاء.

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة، تحت إشراف نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، لمعاينة العقار، وأمرت بندب خبراء هندسيين لفحص أسباب الانهيار، والاستعلام عن قرارات الإزالة أو الإخلاء الصادرة من الحي.

وتمكنت أجهزة الأمن، بمديرية أمن القاهرة، من انتشال 8 جثث من أسفل عقار الوايلى المنهار.

عقار الوايلى المنهار

عقار الوايلى المنهار

وتواصل قوات الإنقاذ البرى والحماية المدنية برفغ الأنقاض ، فيما يقوم رجال المباحث بسماع اقوال الشهود لبيان عدد قاطنى العقار.

وانتقل مدير أمن القاهرة اللواء طارق راشد، صباح اليوم الثلاثاء ، إلى موقع انهيار عقار الوايلى المنكوب لمتابعة عمليات البحث عن المفقودين ومتابعة جهود الحماية المدنية.

وكشف الفحص الاولى بان العقار المنهار فى منطقة العباسية خلف كلية الهندسة يتبع حي الوايلى.، ويتكون من 5 طوابق ويقطن به عدد من السكان.

وانتقل لموقع الحادث قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة عمليات رفع الأنقاض، وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية امن القاهرة بلاغاً يفيد بوقوع انهيار عقار بمنطقة الوايلى وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ.

وتقوم قوات الشرطة بفرض كردون امنى بالمنطقة، والبحث عن المفقودين جراء الحادث.