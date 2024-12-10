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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال إفريقيا.. نجم بيراميدز يرتدي قناع الوجه قبل مواجهة الترجي

أحمد توفيق لاعب بيراميدز
أحمد توفيق لاعب بيراميدز
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ارتدى أحمد توفيق لاعب وسط فريق نادي بيراميدز، قناعًا طبيًا خلال مشاركته في تدريبات الفريق في العاصمة التونسية، استعدادا لمباراة الترجي في إطار مواجهات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وتعرض أحمد توفيق لإصابة قوية بارتطام في الوجه مع أحد لاعبي فريق دجوليبا المالي، نجم عنه إصابة قوية في أنف اللاعب وأكمل اللقاء في باماكو مصابا.

وبعد وصول البعثة إلى تونس خضع توفيق لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف يتطلب معه ارتداء قناع واقٍ للوجه والأنف خوفا من الالتحامات في التدريبات، استعدادا لمواجهة الترجي مساء السبت.

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