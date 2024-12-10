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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بايرن ميونخ يتقدم على شاختار في الشوط الأول

فرحة بايرن ميونخ
فرحة بايرن ميونخ
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انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار دونيتسك بفوز بايرنميونخ بهدفين مقابل هدف لشاختار.  

المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من  مسابقة دوري أبطال أوروبا. 

تقدم للبايرن  كونراد لايمر فى الدقيقة 11 وعزز توماس مولر الهدف الثاني فى الدقيقة 45 بينما تقدم لشاختار  كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة 
ودخل فريق باين ميونخ  اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:
حراسة المرمى: بيريز

الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، جويريرو ، كيميتش

الوسط: جوريتزكا، لايمر، موسيالا

الهجوم: ساني، أوليسيه، مولر

بايرن ميونخ شاختار دورى أبطال اوروبا الشوط الاول ارقام هارى كين توماس مولر بداية المباراة