بايرن ميونخ يتقدم على شاختار في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار دونيتسك بفوز بايرنميونخ بهدفين مقابل هدف لشاختار.

المباراة المقامة بينهما الآن على ملعب " فيلتينس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 6 من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم للبايرن كونراد لايمر فى الدقيقة 11 وعزز توماس مولر الهدف الثاني فى الدقيقة 45 بينما تقدم لشاختار كيفين سانتوس لوبيز دي ماسيدو فى الدقيقة الخامسة من بداية المباراة

ودخل فريق باين ميونخ اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: بيريز

الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، جويريرو ، كيميتش

الوسط: جوريتزكا، لايمر، موسيالا

الهجوم: ساني، أوليسيه، مولر