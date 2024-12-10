برينكا غاندي: ندعم حق الشعب الفلسطيني في نضاله لنيل حريته واستقلاله

أكدت برينكا غاندي عضو البرلمان الهندي وعضو حزب المؤتمر، دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني في نضاله المستمر من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعها اليوم /الثلاثاء/ في نيودلهي مع الدكتور عبد الرازق أبو جزر القائم بالأعمال في سفارة فلسطين لدى الهند، الذي هنأها بفوزها بعضوية البرلمان الهندي الـ18 في الانتخابات التكميلية التي جرت مؤخرًا.

وأعربت برينكا غاندي - حفيدة رئيسة الوزراء الهندية الراحلة أنديرا غاندي وابنة رئيس الوزراء الأسبق راجيف غاندي - عن صدمتها إزاء مشاهد الدمار والخراب الناجم عن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، منددة باستهداف الأطباء والمستشفيات والنساء والأطفال.

كما استنكرت صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبرة أنه يتنافى مع كافة القوانين والقيم الإنسانية.

وأشارت إلى أن وعيها بالقضية الفلسطينية منذ طفولتها مستذكرة اللقاءات المتعددة التي جمعت عائلتها مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، خاصة خلال زياراته إلى الهند في عهد جدتها أنديرا غاندي ووالدها راجيف غاندي.

من جانبه، قدم الدكتور أبو جزر شرحًا مفصلًا لبرينكا غاندي حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى آثاره السلبية على مختلف مناحي الحياة في غزة وفلسطين، كما أكد أهمية تعزيز الدور الهندي في منطقة غرب آسيا، لا سيما في دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة.

ودعا أبو جزر إلى إعادة تفعيل دور الهند في المنطقة، مشيرًا إلى ضرورة تعيين مبعوث هندي للشرق الأوسط، وهو الدور الذي كان معمولًا به في عام 2005، كما طالب بتعزيز المساهمة الهندية في إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم مشروعات تنموية مهمة تخدم الفلسطينيين.

وختم أبو جزر حديثه بالتأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي جمعت حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح مع قيادة حزب المؤتمر الهندي عبر محطات النضال الفلسطيني المختلفة.