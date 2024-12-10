أخطأت في تنبؤاتها لسوريا.. ماذا توقعت ليلى عبداللطيف لعام 2025 ؟

العرافة ليلى عبد اللطيف؛ إحدى الشخصيات المثيرة للجدل خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب عدد من التوقعات التي تحققت لها في عدد من الأمور حول العالم، فأصبح الناس ينتظرون توقعاتها نهاية كل عام عن العام المقبل، ومع حدوث عدة حوادث في العالم يعود الناس لتوقعاتها، وهناك الكثير من الانتقادات التي تتعرض لها؛ سواء من يصدق أن لديها القدرة في التوقع، أو لديها جهة تعطيها المعلومات.

ليلي عبداللطيف

وكالعادة ظهرت “عبداللطيف”، من جديد قبل دخول العام الجديد 2025، وأعلنت عن توقعاتها للعام الجديد وتبرزها "البوابة نيوز":

توقعات ليلي عبد اللطيف لسوريا

أكدت ليلى عبد اللطيف، قبل سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، مؤكدة أن الرئيس السوري سيظل ثابتا أمام التحديات، وسيتبنى خطة لإنقاذ الوطن وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لكن هذا التوقع عكس ما حدث تماما وبالتالي عرضها للكثير من الانتقادات.

بشار الأسد



توقعات بشأن حدوث وباء وزلازل



من بين توقعاتها حدوث تسونامي قوي في المدن الساحلية العربية، في آخر ظهور إعلامي لها، حيث توقعت حدوث زلازل وانتشار وباء جديد.

وأضافت أن العالم قد يشهد وباءً جديدَا سيجبر سكان العالم على البقاء في منازلهم، وأشارت إلى أن هذا الوباء قد يكون تحورا من أمراض سابقة أو مرض جديد تماما.

توقعات الصراع الإسرائيلي في الشرق الأوسط



من ضمن توقعت ليلى عبد اللطيف لعام 2025 أنه سوف يشهد العالم أزمات وكوارث متتالية، من بينها احتمال اندلاع صراع بين مصر وإسرائيل، بالإضافة إلى تحقيق فلسطين انتصارا في القدس ضمن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

كما توقعت أيضًا حدوث حرب أهلية في الولايات المتحدة الأمريكية، وظهور وباء جديد مشابه لفيروس كورونا يؤدي إلى فرض قيود على الحركة عالميا، كما أشارت إلى انهيار اقتصادي في بعض الدول وتدهور الأوضاع المالية في العديد من البلدان، مع استمرار الأزمات الاقتصادية عالميا.

توقعات العرافة ليلى عبداللطيف

أزمة الرواتب في إحدي الدول العربية



توقعت حل هذه الأزمة في إحدى الدول العربية، وحل هذه المشكلة التي استمرت لسنوات بسبب الحروب، ورغم عدم تحديدها اسم الدولة، أشار العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنها قد تكون اليمن، نظرا للانقطاع الطويل للرواتب هناك.

توقعات ليلى عبداللطيف لـ لبنان



توقعت عودة رئيس الحكومة اللبناني السابق سعد الحريري إلى الساحة السياسية في لبنان، ونجاحه في لم الشمل اللبناني، قائلة إن هذه العودة قد تكون نقطة تحول في إعادة بناء الاستقرار السياسي في لبنان.

توقعاتها في الفن



توقعت اعتزال ممثلة مصرية شهيرة في العام 2025، وقالت إنها ستتجه نحو ارتداء الحجاب.

