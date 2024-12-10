مسؤول سعودي: 52 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي حتى منتصف 2024

أعلن وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للعلاقات الدولية في السعودية عبد العزيز بن عمر السكران، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في نمو مستمر، ويقدر بحوالي 52 مليار دولار حتى منتصف عام 2024.

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماع الطاولة المستديرة للتجارة بين المملكة العربية السعودية ودول الاتحاد الأوروبي في العاصمة (الرياض) خلال الفترة من 9 - 10 ديسمبر الجاري، والذي نظمته الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالسعودية برئاسة عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس الشؤون التجارية والاقتصادية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة توماس يورجنسن، ومشاركة نحو 60 من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء التجارة وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.

وأشار عبدالعزيز - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء - إلى أن هذا اللقاء يُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين الجانبين، ويعكس التزامهما المشترك بتعزيز علاقاتهما في كل المجالات.

وناقش الاجتماع، على مدار اليومين، عددًا من الموضوعات المهمة المدرجة في جدول أعماله، مثل الإصلاحات والتشريعات الجديدة في المملكة واستكشاف الشراكات المحتملة في القطاعات الرئيسية، التي ستوفر فرصًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، وتسليط الضوء على اللوائح والإجراءات المتعلقة بالتجارة، والأنظمة الجمركية، والوصول إلى الأسواق، وتبادل المعرفة، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمار، ومناقشة الحواجز التجارية لتجاوزها.

