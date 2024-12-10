خبير عسكري: التوغل الإسرائيلي في الجنوب السوري تحدٍ للحكومة الانتقالية

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن المشكلة الملحة التي تواجه الحكومة الانتقالية هي مسألة الجنوب السوري، حيث يتوغل الاحتلال الإسرائيلي بحجة غياب الأمن في المنطقة، وقد خرج الاحتلال عن اتفاقية فك الاشتباك وتوغل أكثر في الجنوب السوري.

وأضاف "حمادة" خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه لا يجب أن تقتصر الحكومة الانتقالية السورية على مكونات الثورة السياسية فقط، حيث توجد في الداخل السوري مجموعات كبيرة من الشخصيات السياسية والثقافية التي كان لها دور مؤثر في الشأن العام.

ولفت إلى أن من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وقف الاعتداءات في الجنوب السوري وضبط الحدود مع لبنان، حيث قد تتعرض للاختراقات من بعض الخلايا التابعة للقيادات السابقة التي كانت تتعامل مع حزب الله، ما قد يتسبب في تمرير أسلحة أو مواد ممنوعة أخرى.