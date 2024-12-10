خبير عسكري: الحكومة الانتقالية السورية تواجه تحديات كبرى

قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحكومة الانتقالية السورية تواجه تحديات كبيرة، وأهمها ما يتعلق بعملية إحلال الاستقرار في سوريا، وتسيير شؤون المواطنين والإدارات والمؤسسات.

وأضاف "حمادة" خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب عليها العمل على تنظيم الأجهزة الأمنية لتجنب تكرار السيناريو الذي حدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث تم التعامل بشكل غير مسؤول مع القوات المسلحة العراقية، مما أدى إلى تنشيط الخلايا الإرهابية وانخراط جنود وضباط عراقيين فيها.

ولفت إلى أنه من ضمن التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية، وقف الاعتداءات في الجنوب السوري، وضبط الحدود مع لبنان التي قد تتعرض لاختراقات من بعض الخلايا التابعة للقيادات السابقة، التي كانت تتعامل مع حزب الله، قد يتسبب ذلك في تمرير أسلحة أو مواد ممنوعة أخرى.