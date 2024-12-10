لا تزال أسعار صرف الليرة السورية تواجه أسوأ تقلب لها داخل السوق الرسمية مقابل الدولا، وذلك منذ سقوط نظام بشار الأسد وتولي الفصائل المعارضة زمام الأمور في البلاد.

سعر الليرة مقابل الدولار مساء اليوم الثلاثاء



وفقدت الليرة السورية أكثر من 20% من قيمتها، ووصل سعر الليرة مقابل الدولار نحو 14.5 الف ليرة للشراء و 15.5 ألف للبيع في بنوك دمشق.

وفي بنوك حلب وصل سعر الليرة مقابل الدولار إلى 15.5 ألف ليرة للشراء و 16.5 الف ليرة للبيع.

وفي الأسواق السوداء صعد الدولار مسجلا أكثر من 22 ألف ليرة منذ أمس وسط توقعات بمزيد من الارتفاع متأثرا بالاضطرابات التي تعانيها البلاد.

وتواجه سوريا أزمة اقتصادية كبيرة قبل نصف عقد علي الأقل تمثلت في ارتفاع الأوضاع المعيشية بما في ذلك تدبير المواد الغذائية والوقود وهو ما تسبب في ارتفاع معدلات الفقر المدقع في البلاد لتصل إلي أكثر من 70%.