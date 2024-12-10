علي الدين هلال: إيران تخلت عن بشار الأسد قبل سقوطه

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «إيران تخلت عن بشار الأسد قبل سقوطه، وأردوغان أراد الحديث مع الأسد قبل سقوطه مؤخرًا لبحث مستقبل سوريا لكن الأخير رفض».

وأضاف هلال، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج «صالة التحرير» الذي يُذاع عبر قناة صدى البلد: «إيران عندها مشكلة بعد الضربة الإسرائيلية لسوريا، على عكس تركيا التي تعتبر بمثابة المهندس والراعي لما حدث في الأراضي السورية وسقوط نظام الأسد».

وأوضح الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن ما تردد عن أن الولايات المتحدة لم توافق على ما حدث في سوريا بشأن الخطوات التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد؛ غير صحيح تمامًا، فهي على الأقل كان لديها علم بما سيحدث.

وأشار علي الدين هلال، إلى أن 90% من الغارات الإسرائيلية على سوريا لم تستهدف الجيش السوري، لكنها كانت تستهدف القواعد الإيرانية الموجودة في الأراضي السورية.

