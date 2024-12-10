الصين تقرر فرض قيود على تأشيرات دخول لأفراد أمريكيين لتدخلهم في شئون هونج كونج

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج اليوم /الثلاثاء/،أن الصين قررت فرض قيود على منح تأشيرات الدخول لأفراد أمريكيين بسبب التدخل في شئون هونج كونج.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن ماو قولها:إن هذه الخطوة تأتي ردا على إعلان الولايات المتحدة حديثًا فرض قيود على منح تأشيرات الدخول لمسئولين من حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة.

وقالت ماو: "لقد عبرنا بالفعل عن موقفنا الحازم بشأن التحركات الأمريكية"،مضيفة أن الولايات المتحدة من خلال إساءة استخدام سلطتها بفرض القيود على تأشيرات الدخول لمسئولين صينيين بذريعة القضايا المتعلقة بهونج كونج، تدخلت بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين وانتهكت بشكل خطير مبادئ القانون الدولي والمعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.

وأضافت أنه وفقا للأحكام ذوات الصلة من قانون العلاقات الخارجية للصين وقانون الصين لمواجهة العقوبات الأجنبية، قررت الصين فرض قيود على تأشيرات الدخول لأفراد أمريكيين يتصرفون بشكل خبيث بشأن قضايا تخص هونج كونج التي تعد جزءا من الصين وشئونها شئون داخلية صينية بحتة.

وتابعت المتحدثة قائلة: "نحث الولايات المتحدة على إظهار الاحترام الحقيقي لسيادة الصين وسيادة القانون في هونج كونج،وعليها التوقف عن التدخل في شئون هونج كونج بأية طريقة".

وأشارت إلى أن الصين عازمة على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية، وأنها ملتزمة بتنفيذ سياسة "دولة واحدة ونظامان"، وأنها تظل ثابتة في معارضة أي قوى خارجية تتدخل في شؤون هونج كونج.