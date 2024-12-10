تأييد حبس سائق النقل المتهم بدهس لاعبي فريق دراجات أكتوبر

نظرت محكمة الشيخ زايد، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، أولى جلسات استئناف سائق سيارة نقل متهم بدهس 7 من لاعبي فريق الدراجات الهوائية بنادي أكتوبر عن طريق الخطأ.

وأصدرت المحكمة قرارًا بتأييد حبس المتهم3 سنوات مع الشغل والنفاذ.

وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قد قضت في وقت سابق بحبس "محمد. س"، سائق السيارة النقل المتهم بإصابة 7 من لاعبي فريق الدراجات الهوائية بنادى 6 أكتوبر عن طريق الخطأ، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ إلزامه بالمصاريف الجنائية.

جاء في قرار المحكمة أن المتهم تسبب بالإطاحة باللاعبين ال7 بسيارته أثناء أدائهم التمارين الرياضية على طريق «مصر- إسكندرية» الصحراوى، ونكل بهم دون أن يقدم لهم المساعدة،

النيابة تحيل المتهم للمحكمة

كانت النيابة العامة بالشيخ زايد قد احالت المتهم الي محكمة الجنح، وجاء بقرار إحالة المتهم إلى المحاكمة أنه في 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد- تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح والأنظمة في إصابة: عز الدين حمدي زكريا، ومرام خالد على، وسفيان محمد جمال، وبلال عبدالفتاح العزب، وأبي محمد مجدي، ومازن أحمد محمد، وصهيب محمد صادق، بأن قاد سيارته رقم (ق) هـ ف / (٨٣٤٥) وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وتخلى عن مساعدتهم وقت الحادث، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.