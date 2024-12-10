الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أربعة من الكونغو بتهم جرائم حرب

فرضت وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات على أربعة مواطنين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم "الثلاثاء"، بموجب برنامج مكافآت العدالة الجنائية العالمي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان أن إيفاريست إيلونجا لومو، وميروفيه موتومبو، وجيرارد كابونجو، وجان كوتينيلو باديبانجا مطلوبين من المحكمة العسكرية العليا في الكونغو بتهم تشمل على جرائم حرب لدورهم في مقتل المواطن الأمريكي والخبير الأممي مايكل شارب وزميلته في الأمم المتحدة زيدا ماريا كاتالان وثلاثة مواطنيين من الكونغو آخرين كانوا يساعدونهم في 2017.

وجاء في البيان "أن شارب وهو مواطن أمريكي له تاريخ طويل في العمل الإنساني، وزيدا ماريا كاتالان،وهي مواطنة سويدية - تشيلية، قتلا أثناء التحقيق في النزاع في منطقة كاساي بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية ومجموعة ميليشيا مسلحة.

ولفتت الخارجية الأمريكية إلى أنه من الضروري تحديد أماكن المتهمين ومثولهم أمام المحكمة العسكرية العليا في الكونغو لمواجهة الاتهامات الموجهة إليهم،وأن السلام الدائم في الكونغو يعتمد على تحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر،وأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بالعدل والمسائلة عن الفظائع التي ترتكب ضد المدنيين وعمال الإغاثة الدوليين.

وأكدت الخارجية دعم الولايات المتحدة الطويل لقطاع العدالة في الكونغو وألح في استكمال التحقيقات والإدعاء في هذه القضية بشكل خاص،ورحبت بقرار المحكمة العسكرية العليا باستمرار التحقيقات فهذا يبعث برسالة قويه بأنه لن يكون هناك إفلات من الجرائم الفظيعة في الكونغو.