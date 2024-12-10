أوكرانيا بصدد تلقي 454 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير قطاع الرعاية الصحية

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أن كييف ستتلقى 454 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير قطاع الرعاية الصحية.

وكتب شميهال، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الثلاثاء، أن هذا من شأنه أن "يدعم جهود الحكومة لتحديد أولويات التمويل في إطار برنامج الضمان الصحي".

وأضاف رئيس الوزراء الأوكراني "سيتم توفير الأموال في إطار مشروع (ثرايف)، الذي يهدف إلى المساعدة في إصلاح نظام الرعاية الصحية وتعزيز قدراته في أوقات الحرب".

وأوضح أن هذا المشروع يتم تمويله بمساعدة حكومة اليابان والبنك الدولي، إضافة إلى الصندوق الاستئماني للإغاثة والإنعاش وإعادة الإعمار والإصلاح في أوكرانيا.