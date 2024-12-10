أول تعليق لطارق نور بعد توليه رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.. فيديو

أعرب طارق نور عن سعادته بقرار تعيينه رئيساً للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مؤكدا أن التحالف الجديد يمثل خطوة إيجابية وهامة في تلك المرحلة.

وأكد طارق نور خلال فيديو على الصفحة الرسمية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنه على ثقة كبيرة في الكوادر الإعلامية الموجودة ويشعر بتفاؤل كبير للمرحلة المقبلة.

https://fb.watch/wobGk8q4J8/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أعلنت تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

ووفق بيان "المتحدة" الصادر اليوم الثلاثاء، يتم هذا التحالف من خلال تعيين شركة طارق نور القابضة لخبراء متخصصين في صناعة الإعلام، بالتعاون مع الإدارة الحالية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة برئاسة طارق نور، وطارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

وتوجه مجلس الإدارة الجديد للشركة المتحدة بالشكر والتقدير لمجلس الإدارة السابق على كافة مجهوداته المبذولة طوال الفترة الماضية.