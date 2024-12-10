الحماية المدنية تنجح في السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بالعياط

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة علي حريق نشب داخل مزرعة دواجن ونفوق 2000 دجاجة بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة العياط، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه نفوق 2000 دجاجة دون وقوع خسائر بشرية.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.