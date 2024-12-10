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الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الزراعة" تشن حملة كبرى لإزالة التعديات على الأراضي بالقليوبية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية
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شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، ببعض القرى والمراكز التابعة للمحافظة.

وقال الدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمواصلة جهود حماية الرقعة الزراعية وإزالة التعديات الواقعة عليها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، والجهات الأمنية.

وأشار راشد إلى أنه تم شن حملة مكبرة بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بقرية القلج التابعة لمركز ومدينة الخانكة، بحضور المهندس محمود صبحي مدير مديرية الزراعة بالقليوبية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أن تلك الحملة أسفرت عن  إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، شملت إزالة مبانٍ خرسانية على مساحة 1400 متر مربع.

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