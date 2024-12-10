عبد العاطي: الشركات الأوروبية مهتمة بالاستثمار في الطاقة النظيفة بمصر

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إنه جرى التشاور لجذب المزيد من الاستثمارات من الدول الأوروبية التي يزورها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما وأن دولة مثل النرويج لديها أكبر صندوق سيادي في العالم، لافتًا إلى أنه كان من المهم أن تكون هناك لقاءات مع قيادات الشركات لشرح كل التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية، بهدف خلق مناخ مواتٍ للاستثمار.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا، أنه كانت هناك رغبة شديدة من عدد من الشركات للاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات ذات أولوية مثل الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأكد أنه منذ الوصول إلى أيرلندا، عُقدت لقاءات على أعلى مستوى مع رئيس الوزراء، بينما من المرتقب اليوم أن تكون هناك مباحثات سياسية واقتصادية في إطار مساعي مصر لتطوير المزيد من العلاقات بين مصر وأيرلندا في الملفات السياسية والاقتصادية.