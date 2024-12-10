وزير الخارجية: توافق مصري أوروبي حول القضايا الإقليمية

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الإيرلندية دبلن تأتي ضمن جولته المهمة في عدد من الدول الأوروبية.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس إلى أيرلندا، أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مصري يزور الدنمارك والنرويج وأيرلندا، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتعزيز العلاقات مع هذه الدول المهمة في شمال أوروبا، خاصة فيما يتعلق بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أنه من الناحية السياسية، كان هناك توافق مع الدنمارك والنرويج خلال مباحثات الرئيس السيسي على تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور بشأن قضايا المنطقة، ولا سيما الأوضاع في قطاع غزة، والأزمة السورية واليمنية، والوضع في السودان.