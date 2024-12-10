المطران عطا الله حنا: عيد الميلاد يحمل رسالة السلام والعدالة لفلسطين

استقبل المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدًا كنسيًا من بريطانيا بالتزامن مع زيارته لمدينة القدس خلال هذه الفترة، بمناسبة قرب الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، وبهدف لقاء عدد من المرجعيات الروحية في المدينة.

وأشار المطران حنا إلى أن عيد الميلاد يحمل ارتباطًا خاصًا بهذه الأرض المقدسة، حيث ما زالت مغارة الميلاد في بيت لحم تشهد على الحدث العظيم لميلاد المخلص، مضيفًا أن أرض الميلاد تتشوق إلى العدالة والسلام، وأن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش بحرية وسلام بعيدًا عن الحروب وآلة الموت والدمار.

وتطرق المطران إلى الوضع في غزة، مشيرًا إلى أن أكثر من عام قد مر على الحرب التي تستهدف القطاع، وهي حرب إبادة وتطهير عرقي بامتياز، مطالبًا بوقفها الفوري، مؤكدًا أن المدنيين في غزة هم من يدفعون الثمن الباهظ لهذه الحرب الوحشية، حيث يتعرضون للقصف، والوحشية، والتجويع، والتهجير دون أي اعتبار إنساني أو أخلاقي.

كما لفت إلى أن هذه الحرب قد كشفت عن العديد من الوجوه والأقنعة، حيث تبين أن هناك قوى دولية، ليست فقط السلطات الاحتلالية، بل أيضًا داعمون ومؤازرون متواطئون في هذه الجريمة، مطالبًا بضرورة الضغط لوقف هذا النزيف الدموي.