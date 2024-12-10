جامعة قناة السويس تعرض المسرحية التوعوية "SALE" لليوم الثاني على التوالي

قدمت جامعة قناة السويس تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، لليوم الثاني على التوالي العرض المسرحي التوعوي "SALE" بطولة الفنان سامح حسين، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي و بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتعزيز الوعي المجتمعي عبر أدوات مبتكرة تجمع بين التعليم والترفيه، مشيراً إلى أن عرض "SALE" يعد إحدى الوسائل الإبداعية التي تعتمدها الجامعة لتسليط الضوء على تحديات الإدمان وآثاره المدمرة، داعياً الطلاب للاستفادة من هذه الفعاليات للتعرف على مخاطر المخدرات واتخاذ مواقف واعية ومسؤولة.

وعلى ذات السياق، أشار الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن هذا العرض المسرحي يعكس حرص الجامعة على تقديم محتوى هادف يتفاعل مع القضايا التي تؤثر على الصحة النفسية والاجتماعية للشباب. وأضاف أن المسرحية تقدم رسالة واضحة تحث الشباب على الابتعاد عن المخاطر المحيطة بهم، مع تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد تغريهم بتجربة المخدرات.

جاء العرض بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و بإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية.

شهد الحفل قيادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة ، والدكتور محمد عبد الهادي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ، واتحاد طلاب جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وجاء العرض بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية والدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية، وبتنظيم اتحاد طلاب الجامعة، برئاسة الطالب محمد محمود.

تميز العرض المسرحي بأسلوبه المؤثر الذي استعرض رحلة الإدمان من لحظة البداية وحتى الانهيار الكامل، متناولاً الجوانب النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة بأسلوب عميق.

كما ركز العرض على تفنيد الأفكار الخاطئة الشائعة، مثل تحسين الأداء أو تخفيف التوتر بالمخدرات، مما جعله يحظى بإشادة واسعة من الحضور من أكاديميين وطلاب.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في الجامعات المصرية، والتي وصفها الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق ـ في حديث سابق ـ بأنها نموذج للتعاون المثمر بين الجهات الأكاديمية والحكومية لمواجهة المشكلات الاجتماعية.

تؤكد جامعة قناة السويس، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وصندوق مكافحة الإدمان، التزامها بمواصلة الجهود لنشر الوعي حول مخاطر الإدمان، ضمن رؤيتها لإعداد جيل واعٍ ومحصن ضد التحديات الاجتماعية، وقادر على المساهمة في بناء مستقبل مشرق.