ارتفاع جديد في سعر الدولار بختام تعاملات اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنهاية تعاملات اليوم مقدار 22 قرشا داخل البنوك المصرية، مقارنة بما كان عليه سعر الصرف الأجنبي قبل يومين؛ ليسجل 50.4 جنيه للشراء و50.5 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري و 50.18 جنيه للشراء و50.28 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، ثم 50.34 جنيه للشراء و 50.44 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول، و 50.38 جنيه للشراء و50.48 جنيه للبيع في ميد بنك.

وصل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك المصرية مقابل الجنيه نحو 50.4 جنيه للشراء و 50.5 جنيه للبيع في بنوك " مصر،الأهلي، القاهرة، المصرف المتحد، البركة، قناة السويس، سايب، التجاري الدولي CIB،الإسكندرية، التعمير والاسكان، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي".

بلغ سعر الدولار مقابل الجنه نحو 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، HSBC،و المصري الخليجي"، و 50.45 جنيه للشراء و50.55 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.5 جنيه للشراء و50.6 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي