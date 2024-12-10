غدا.. الإعلان عن استضافة السعودية لكأس العالم 2034

تترقب الأوساط الرياضية العالمية والعربية غدًا الأربعاء، اجتماع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للإعلان الرسمي عن اختيار المملكة العربية السعودية كدولة مستضيفة لبطولة كأس العالم 2034، وذلك بعدما أصبحت المرشح الوحيد لتنظيم هذا الحدث الكروي العالمي الكبير.

يأتي هذا الإعلان ضمن جدول أعمال الكونجرس الاستثنائي المقرر عقده غدا ، حيث سيتم التصديق على استضافة السعودية للبطولة، ما يعكس التزام السعودية بتحقيق رؤية وطنية طموحة في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية عالميًا.

وقد قدمت السعودية ملف الترشح رسميًا في العاصمة الفرنسية باريس يوم 27 يوليو الماضي، حيث لم تنافسها أي دولة أخرى على استضافة البطولة، مما يمهد الطريق أمام الإعلان عن هذا الإنجاز المرتقب.

حقق ملف السعودية تقييمًا غير مسبوق بلغ 419.8 نقطة من أصل 500، وهو الأعلى في تاريخ تقييمات الفيفا.

وركزت المملكة في ملفها على احترام القيم الدينية والثقافية المحلية، حيث اشترطت التزام الاتحاد الدولي بمعايير تحترم الهوية الوطنية أثناء تنظيم البطولة.

وتستعد السعودية لاستضافة النسخة الموسعة من البطولة بمشاركة 48 منتخبا، وهو تحد كبير يتطلب تجهيزات ضخمة على كافة المستويات.

ومع ذلك، أظهرت السعودية جاهزيتها لتنظيم نسخة تجمع بين الإبداع العالمي والالتزام بالقيم الأصيلة، ما يعزز مكانتها كمركز رياضي عالمي.