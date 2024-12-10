محافظة الجيزة: غلق ورفع إشغالات منشآت تجارية مخالفة تدار بدون ترخيص بالهرم

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالاستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين وعدم السماح بوجود الإشغالات والتعديات للمحال والمنشآت التجارية علي الطريق العام لتسهيل حركة سير المواطنين .

وفي ذلك الإطار واستجابة للشكاوي الواردة من المواطنين قامت محافظة الجيزة، من خلال حي الهرم، بشن حملة مكبرة لرفع كافة التعديات التابعة للباعة الجائلين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات من الطريق العام بشارع اللبيني هرم .



حيث أسفرت الحملات عن غلق عدداً من المنشآت المخالفة التي تدار بدون ترخيص، وتتسبب في إزعاج المواطنين علي مدار اليوم بشارع اللبيني، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما ضمت الحملات رفع حوالي ٥٠٠ حالة إشغال للطريق العام لمحال الخضراوات والفواكه بمدخل بشارع اللبيني بدءا من منطقة النفق وحتي نهايته، وتعديات للمحال التجارية وقد تم مصادرة الإشغالات مع تحقيق الانضباط بالشارع، إلي جانب إزالة ورفع الباعة المفترشين للطريق العام بمتفرعات شارع اللبيني.

كما تمكنت الحملات من ضبط والتحفظ علي عدداً من مركبات التوك توك لإعاقتها حركة المرور بمدخل شارعي المجزر الآلي والأورمان أسفلت، وضبط عربات كارو أثناء إلقاء مخلفات ورتش بالطريق العام، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بمتابعة من طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وبالتعاون مع شرطة المرافق .