جولة ميدانية موسعة لنائب محافظ الجيزة بالبدرشين.. صور

أجرى إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بنطاق قرى الوحدة المحلية بدهشور بمركز البدرشين، حيث تابع النائب التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بدهشور من إطلاق التيار الكهربائي، وإجراء تجارب التشغيل داخل المحطة، في إطار تكليفات المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة بالمرور الميداني المستمر بنطاق مراكز ومدن المحافظة، لتحسين الخدمات المقدمة لمواطنين الوحدات المحلية والقري بالمحافظة.

ويأتي ذلك تمهيدا للبدء في أعمال وصلات الصرف الصحي للمنازل، وتشغيل خدمة الصرف الصحي بقرية دهشور، مشددا لى سرعه الانتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

كما تفقد نائب المحافظ قرية دهشور وقرية زاوية دهشور للوقوف على مستوي الخدمات المؤداة لأهالي القريتين والتعرف على احتياجاتهم علي الطبيعة.

حيث تفقد النائب شوارع القري سيرا علي الأقدام لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات والتعرف على شكاوي واحتياجات المواطنين، مشددا علي رئيس الوحدة المحلية الاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخالفات والقمامة بشوارع القري أول بأول لخلق جو صحي للأهالي.

كما تفقد نائب المحافظ عيادات القوافل الطبية المتنقلة بأقسام العظام وأطفال وجلدية ومسالك بولية والباطنة والأشعة التشخيصية ومعمل الدم ومعمل امراض متوطنة واكتشاف مبكر الضغط والسكر وتثقيف صحي وعلاج مجاني، وتحويل للعلاج على نفقه الدولة التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالجيزة لتقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية.

كما تابع النائب انتظام العمل داخل وحدة الرعاية الأولية بدهشور حيث تفقد النائب عيادات الأسنان والنساء والصيدلية وتنظيم الأسرة وتسجيل المواليد وحرص النائب علي الأستماع لاراء المرضي المتواجدين بالوحدة عن مستوي الخدمة المقدمة وأي معوقات تواجههم، وتفقد نائب المحافظ وحدة دهشور الاجتماعية لمتابعة سير العمل داخل الوحدة .



والتقي النائب بعدد كبير من الأهالي لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بنطاق المركز مؤكدا علي حرص الدولة علي المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية وعلي رأسها خدمات مياة الشرب والصرف الصحى التي تعد من أهم الأولويات التي تحرص الدولة علي تنفيذها في جميع القري مشيرا إلي أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين رافق نائب المحافظ السادة محمود شنب رئيس مركز البدرشين، وعلاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري، وخالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى ومحمد الراوي مدير عام شبكات وسط الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة وأحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالبدرشين والعياط بشركة مياه الجيزة، وحازم مصطفي مدير إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة.