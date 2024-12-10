مدبولى: توجيهات دائمة من الرئيس باستمرار عمليات البناء والتنمية والتطوير

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، في ختام زيارته لمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، استهلها بالتعبير عن سعادته لتواجده اليوم على أرض المحافظة في عيدها القومي، وتفقده لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، موجها التهنئة لأهالي المحافظة الباسلة، ومعربا عن سعادته لمرافقته الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقال: نحن اليوم في ضيافة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، كما وجه الشكر لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ على مرافقتهم له طوال الجولة التفقدية.

وقال رئيس الوزراء: الجولة شملت جميع المشروعات الكبيرة التي ساهمت ولا تزال تساهم فيها الدولة، مشيرا إلى أن جولة اليوم بدأت بجلسة مطولة مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، واستمعت أنا والسادة الوزراء لكل طلبات النواب وشواغلهم في هذه المحافظة الجميلة المحببة لقلوبنا جميعا كمصريين؛ حيث تم التوافق على العديد من الخطوات المهمة التي تخص عددا من الملفات التي تشغل المواطن البورسعيدي، وعلى رأسها ملفات: الإسكان، والصناعة، والخدمات مثل الصحة، والتعليم، وأيضا قطاع الطرق، ولاسيما التي تربط المحافظة بباقي مناطق الجمهورية.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم خلال الجولة تفقد عدد من المصانع، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، معبرا عن سعادته بزيارة هذه المصانع التي بدأت العمل خلال الأشهر الماضية، ووفرت فرص عمل عديدة للمئات من شباب المحافظة، كما تقوم بالتصدير لمختلف دول العالم، كما توفر منتجاتها للسوق المحلية، مشيرا إلى أنه تابع بصفة شخصية هذه المصانع على مدار عام ونصف العام، وسعدنا للغاية ببدء تشغيلها.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه كان هناك اتفاق مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية بناء على طلب من نواب المحافظة على إسراع الخطى لتنفيذ مرحلة جديدة من هذه المصانع، وكذلك تطوير باقي المنطقة الصناعية وهى نحو 360 فدانا، لتحقيق الهدف الرئيسي بتحويل مدينة بورسعيد إلى مدينة صناعية من الدرجة الأولى، لافتا إلى أن 54% من صادرات مصر من الملابس الجاهزة يتم تصديرها من بورسعيد، معبرا عن سعادته بزيارة باقي المصانع، ومؤكدا أنها تدعو للأمل والتفاؤل والإيجابية الشديدة، ولذا سنواصل العمل على هذا الملف، وقد وعد نائب رئيس الوزراء بالعمل فورا على المنطقة الصناعية الجديدة؛ حتى تكون جاهزة العام المقبل، ليبدأ تشغيل المصانع بها وبدء العملية الإنتاجية.

كما نوه رئيس الوزراء أيضاً إلى الزيارة التي قام بها لمجموعة من المشروعات الخاصة بالإسكان الاجتماعي والمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تلبية لطلبات عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فيما يتعلق بهذا القطاع، فقد تم التوافق على الاسراع في إنشاء مجموعة جديدة من مشروعات الاسكان الاجتماعي "سكن لكل المصريين" في المكان المجاور للحي الاماراتي، وأيضا تخصيص المشروعات الموجودة في منطقة بورفؤاد لتوفير وحدات سكنية في إطار المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وكذا للمشروعات والاعلانات السابقة التي تقدم لها مواطنو محافظة بورسعيد.

وحول تطوير ورفع كفاءة محور 30 يونيو، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم تخصيص 10 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة هذا المحور ومختلف روافده، وأيضا محور الطريق الدولي الساحلي فى الجزء من بورسعيدد لدمياط، سيكون أولوية أولى مع عدد من الطرق، وخاصة الطرق الرابطة مع شرق بورسعيد، وتحديدا عند مدينة سلام، الذي يسمى طريق المعدية، وقال: سنعمل على تنفيذ هذا الطريق بصورة فورية، وذلك لدوره في اختصار المسافة الرابطة مع شرق بورسعيد فى زمن قليل لا يتعدى نصف ساعة، مؤكداً أنه بتنفيذ هذا الطريق سيسهم في جذب المزيد من عمليات التنمية لمنطقة شرق بورسعيد.

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بتفقد المرحلة الثانية من الممشى السياحي ببورسعيد، التي تم الانتهاء منها، مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف الأعمال للانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من هذا الممشى خلال الفترة القادمة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بكل الخير لمواطني محافظة بورسعيد الباسلة، وكذا لجميع المواطنين بأنحاء الجمهورية، داعيا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة الاستقرار والأمن والامان والسلام، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الدائمة بضرورة استمرار عمليات البناء والتنمية والتطوير، وهو ما نقوم به كحكومة على مستوى محافظات الجمهورية، وما نلمسه في مختلف الجولات الميدانية في أنحاء الجمهورية، وقال: بورسعيد خير مثال لهذا الأمر؛ فهى أول محافظة شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، كما أنها أول محافظة شهدت التخلص من المناطق غير الآمنة، لافتا إلى أنه سيتم العمل على تلبية مختلف الطلبات التي تم طرحها من جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال الاجتماع معهم صباح اليوم.