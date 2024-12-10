وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح ويعتمد على الانحياز لإرادة الشعب السوري والمتابعة الدقيقة لما يجري يوميًا.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا: "نأمل أن تكون عملية الانتقال في سوريا سلسة وسلمية، مع ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا، وتعبّر عن التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي في البلاد، يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين في هذه العملية الانتقالية التي يجب أن تكون ملكًا خالصًا للسوريين".

وتابع: "لا يمكن السماح لأي طرف خارجي بالتدخل لتحقيق مكاسب على حساب السيادة السورية أو وحدة أراضيها".