ads
الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية: لا نقبل تدخلات خارجية تمس السيادة السورية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن موقف مصر من الأزمة السورية واضح ويعتمد على الانحياز لإرادة الشعب السوري والمتابعة الدقيقة لما يجري يوميًا.

وأضاف عبد العاطي، خلال لقائه مع الإعلامية خلود زهران عبر قناة "إكسترا نيوز"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أيرلندا: "نأمل أن تكون عملية الانتقال في سوريا سلسة وسلمية، مع ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة لا تُقصي أحدًا، وتعبّر عن التنوع المجتمعي والديني والطائفي والعرقي في البلاد، يجب أن يكون جميع الأطراف ممثلين في هذه العملية الانتقالية التي يجب أن تكون ملكًا خالصًا للسوريين".

وتابع: "لا يمكن السماح لأي طرف خارجي بالتدخل لتحقيق مكاسب على حساب السيادة السورية أو وحدة أراضيها".

الأزمة السورية الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب السوري العملية الانتقالية موقف مصر وزير الخارجية والهجرة